Menemenspor'da Yazıcı inanıyor - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren Nasadoge Menemenspor'da Cenk Laleci'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Recep Yazıcı, sarı-lacivertli ekibi ligde tutmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Geçen sezon ekibinde yer aldığı Ümit Karan'la birlikte takımı kümede tuttuklarını, aynı hedef doğrultusunda göreve başladıklarını dile getiren teknik patron Yazıcı, "Biz buraya puan ve oyun olarak farkındalık yaratmaya geldik. Tüm planlarımızı ligde kalmak adına yapıyoruz. Gece gündüz çalışıp kümede kalmanın yollarını arayacağız" dedi.

"Çocuklarla ilk idmana çıktık. Onlardan olumlu sinyaller aldım" diyen Recep Yazıcı, "Bu haftadan itibaren güzel bir galibiyetle başlayıp bunu sürdürmek istiyoruz. Benim inancım var, futbolcuların da var. Bunu başarmak için geldik. Onursal Başkanımız Tahir Şahin'e de bize güvendikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Ligde kümede kalma barajının 2 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan 37 puanlı Menemen, kalan 4 maçında sırasıyla Tuzlaspor, Denizlispor (D), Gençlerbirliği ve Bursaspor'la (D) karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinde tedavisi süren Ba dışında eksik yok.

- İzmir