Menemenspor düşme hattına girdi - Son Dakika
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Menemenspor düşme hattına girdi

22.04.2022 12:08
Menemenspor düşme hattına girdi

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste alt sıralardaki Balıkesirspor ve Kocaelispor'la berabere kalarak rakiplerinin kazandığı haftada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Nasadoge Menemenspor, bitime 5 maç kala düşme potasına girdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste alt sıralardaki Balıkesirspor ve Kocaelispor'la berabere kalarak rakiplerinin kazandığı haftada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Nasadoge Menemenspor, bitime 5 maç kala düşme potasına girdi. Haftalardır alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Denizlispor ve Altınordu'dan sonra önemli rakiplerinden Beypiliç Boluspor'un da hafta içi mücadelesinde dün Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenmesiyle 37 puanla 16'ncı sıraya geriledi.

Teknik direktör Cenk Laleci kalan 5 maçta kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceğini söyledi. Hafta sonu Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda son derece kritik bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Laleci, "Rakibimiz 38 puanda biz de 37 puandayız. Kazandığımız takdirde puan tablosunda Keçörengücü'nü geride bırakacağız. Ben inançlıyım ve oyuncularıma inanıyorum. Bulunduğumuz konumdan çıkacağız" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor düşme hattına girdi - Son Dakika


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