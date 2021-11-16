Menemenspor galibiyete şartlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından evinde sonuncu Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.

Teknik direktör Cenk Laleci, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Düşme hattının bir basamak üzerindeyiz. Balıkesirspor'un konumu bizi ilgilendirmiyor. Evimizde kazanıp ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyoruz. Milli arayı çok iyi değerlendirdik, çok çalıştık. Cumartesi günü sahamızda kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.