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Menemenspor son maçta Bursaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Menemenspor son maçta Bursaspor'u konuk edecek

24.12.2021 11:45
Menemenspor son maçta Bursaspor'u konuk edecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-0 kaybedip alt sıralardan kurtulamayan Nasadoge Menemenspor, ilk devrenin son haftasında evinde Bursaspor'la kozlarını paylaşacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-0 kaybedip alt sıralardan kurtulamayan Nasadoge Menemenspor, ilk devrenin son haftasında evinde Bursaspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Menemenspor'da kırmızı kart cezalısı Gomes, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cenk Laleci, Bursaspor'un önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Bu sezon iç sahada iyi skorlar elde ettik. Bursaspor'u yenebilecek güçteyiz. Bu maçı kazanıp devre arasına iyi bir konumda girmeyi hedefliyoruz" dedi.Bursaspor, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getirmişti.


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Gençlerbirliği, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor son maçta Bursaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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