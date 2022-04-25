Menemenspor'u endişe sardı - Son Dakika
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Menemenspor'u endişe sardı

25.04.2022 11:41
Menemenspor'u endişe sardı

Spor Toto 1'inci Lig'de önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 1-0 kaybeden Nasadoge Menemenspor'u düşme korkusu sardı.

Spor Toto 1'inci Lig'de önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 1-0 kaybeden Nasadoge Menemenspor'u düşme korkusu sardı. Son 3 maçında sadece 2 puan alabilen sarı-lacivertliler 37 puanla düşme hattında kalarak 17'nci sıraya geriledi. Bitime 4 maç kala kurtuluş bölgesinin 2 puan gerisinde bulunan İzmir ekibinde teknik direktör Cenk Laleci, kenetleneceklerini söyledi.

Bu periyotta final maçlarına çıkacaklarını kaydeden Laleci, "Bu hafta evimizde Tuzlaspor'u ağırlayacağız. Ardından en kritik maçlardan biri olan Denizlispor'la deplasmanda karşılaşıp sahamızda Gençlerbirliği ve yine deplasmanda Bursaspor'la oynayacağız. Kalan 4 maçta tamamen kendimizi futbola verip, takımımızın ligde kalmasını sağlayacağız. Hepimiz bunun için kenetlendik" dedi.


- İzmir
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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Menemenspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Menemenspor: 0 Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'u endişe sardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menemenspor'u endişe sardı - Son Dakika
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