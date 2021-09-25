Menemenspor'un rakibi Eyüpspor

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Menemenspor yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci iyi gidişatlarını sürdüreceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçta 4 puan toplamamız takımın moral ve motivasyonunu artırdı. Taraftarımız önünde Eyüpspor müsabakasını da kazanacağımıza inanıyorum" dedi.