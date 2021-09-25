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Menemenspor'un rakibi Eyüpspor - Son Dakika

Menemenspor'un rakibi Eyüpspor

25.09.2021 12:14
Menemenspor'un rakibi Eyüpspor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Menemenspor yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Menemenspor yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci iyi gidişatlarını sürdüreceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçta 4 puan toplamamız takımın moral ve motivasyonunu artırdı. Taraftarımız önünde Eyüpspor müsabakasını da kazanacağımıza inanıyorum" dedi.


Futbol Federasyonu, Ankaragücü, Eyüpspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'un rakibi Eyüpspor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Menemenspor'un rakibi Eyüpspor - Son Dakika
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