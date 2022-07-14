Yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Menemenspor'un kalecisbi Murat Hocaoğlu 1'inci Lig'e transfer oldu. Tuzlaspor, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki file bekçisini transfer etti. Fenerbahçe altyapısında kariyerine başlayan Murat, Dardanelspor'da profesyonelliğe imza atıp, Esenler Erokspor, Altınordu, Fatih Karagümrük ve Kahramanmaraşspor'da kaleyi korudu. Murat, 2016-2017 sezonunda da Tuzlaspor formasını terletirken, tecrübeli eldiven geçen sezon Menemenspor'la 5 resmi maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Menemensporlu kaleci Tuzlaspor'a gitti - Son Dakika