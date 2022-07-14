Menemensporlu kaleci Tuzlaspor'a gitti - Son Dakika
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Menemensporlu kaleci Tuzlaspor'a gitti

14.07.2022 11:34
Menemensporlu kaleci Tuzlaspor'a gitti

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Menemenspor'un kalecisbi Murat Hocaoğlu 1'inci Lig'e transfer oldu.

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Menemenspor'un kalecisbi Murat Hocaoğlu 1'inci Lig'e transfer oldu. Tuzlaspor, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki file bekçisini transfer etti. Fenerbahçe altyapısında kariyerine başlayan Murat, Dardanelspor'da profesyonelliğe imza atıp, Esenler Erokspor, Altınordu, Fatih Karagümrük ve Kahramanmaraşspor'da kaleyi korudu. Murat, 2016-2017 sezonunda da Tuzlaspor formasını terletirken, tecrübeli eldiven geçen sezon Menemenspor'la 5 resmi maça çıktı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Hocaoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemensporlu kaleci Tuzlaspor'a gitti - Son Dakika

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