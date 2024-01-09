Menteşe Belediyespor Karate Takımı Şampiyonadan 2 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz Madalya İle Döndü

Menteşe Belediyespor Karate Takımı sporcuları Murat Eşsiz Yıldızlar Karate Şampiyonasında 2 Altın, 3 Gümüş, 2 bronz madalya kazandılar.

Manisa'da düzenlenen ve 13 ilden 600 sporcunun katıldığı Karate Şampiyonasında Menteşe Belediyespor Karate Takımı sporcularından Elif Asya Coşkun minik kızlar kategorisinde, Girayhan Coşkun ise minikler kategorisinde Altın madalya kazandılar. Şampiyonanın Yıldız Kızlar kategorisinde 40 kiloda Aslı Melek Görgülü, 36 kiloda Zeynep Asya Eranıl ve Minik Kızlar 30 kilo kategorisinde Ceylin Ayşe Şimşek gümüş madalya kazanırlarken, Minik Kız 45 kiloda Tuana Hilal Güneş bronz madalya, Yıldız Kız 40 kilogram kategorisinde ise İlke Şenel bronz madalya kazandılar.

Kupa kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi Karate Takımımız katıldığı her turnuvadan başarılarla, kupalarla dönüyor ve kazandıkları başarılarla Menteşemizi gururlandırıyorlar. Çocuklarımızın genç yaşta doğru yönlendirme ve disiplinli çalışma ile ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Başarılarıyla bizleri sevindiren tüm sporcularımızı, antrenörleri ve ailelerini de tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA