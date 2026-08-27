Menteşe'de Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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Menteşe'de Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Menteşe\'de Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Menteşe'de düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol turnuvası büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı.

Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır parke mücadeleleri yaşandı. Sporcuların kupayı müzelerine götürmek için kıyasıya yarıştığı turnuvada, izleyiciler de tribünlerden takımlara büyük destek verdi.

Kıran kırana geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden yetkililer, Zafer Bayramı coşkusunu sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Tören, dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menteşe'de Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe'de Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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