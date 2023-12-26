Menteşe Ege Yıldızları Süper Finalde Son 2 Takım ile Karşı Karşıya Gelecek

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde mücadele eden Menteşe Ege Yıldızları 7-8 Ocakta oynanacak süper finalde son 2 takım ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi 2. devresinde sırasıyla Köyceğiz Balı'nı 13-1, Alanya Yıldızları'nı 5-2, Zonguldak Karaelmas SK'yı 10-0, Gaziantep Doruk SK'yı 4-1, Gaziantep Polisgücünü 7-4, Osmaniye Tempo 80 SK'yı 16-3, Dokuz Eylül Üniversitesini 3-1, Kırıkkale Akademi'yi 5-3 yenerek Süper Final oynamaya hak kazandı. Menteşe Ege Yıldızları Spor Kulübü 7-8 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu için Amasya'da Süper Final'de sahaya çıkacak, Ege Yıldızları Süper Final'de de şampiyon olması durumunda Türkiye'yi Eurohokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası'nda temsil edecek.

Süper Lig 2. devre ile ilgili konuşan kulüp başkanı ve antrenör Serkan Şen, "Bütçemizden 50 kat daha fazla bütçesi olan takımları yenip Amasya'da bir tarih yazdık, Avrupa Kupası bizim hayalimiz bu hayali gerçekleştirmeye son 2 maçımız kaldı" dedi. - MUĞLA