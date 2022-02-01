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Menteşe Spor Kompleksine Fuat Hoca'nın ismi verildi - Son Dakika

Menteşe Spor Kompleksine Fuat Hoca'nın ismi verildi

01.02.2022 15:54
Menteşe Spor Kompleksine Fuat Hoca'nın ismi verildi

Menteşe Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Menteşe Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. Toplantıda Muslihittin Mahallesi Akyol mevkiinde bulunan Menteşe Belediyesi'ne ait spor kompleksine spor camiasında 'Fuat Hoca' olarak bilinen ve yaşamını sporcu yetiştirmeye adamış Ali Fuat Özge'nin adı verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş spor kompleksi'nin geçtiğimiz yıl çeşitli etkinliklerle faaliyete girdiğini belirterek, " Akyol mevkiindeki 6 bin metrekarelik alana kurulu spor kompleksimiz ile şehrimizdeki gençlerin ve çocukların sporla kaynaşmalarını sağlıyoruz. Halı sahamızı belediye olarak işletmeye başladık. Tenis kortumuzun üstünü kapattık. Kapalı bir tenis kortumuz var. Basket ve voleybol sahamız da hazır durumda. Menteşe Belediyesi olarak halkımız için hizmete sunduğumuz tesisimize Muğla'nın spor yaşamında çok önemli bir yeri bulunan Ali Fuat Özge Hoca'mızın ismini geçtiğimiz ayki toplantıda meclise teklif etmiştik. Komisyona havale edilen teklif bugün oybirliği ile kabul edildi. Geçmişten bugüne her zaman sporla iç içe olan, yaşamını sporcu yetiştirmeye adayan özellikle bizim dönemimizde her çocuğun üzerinde büyük bir emeği olan Fuat Hoca'mızın isminin yaşarken verilmesi anlamlı oldu. Kendisi şuanda Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi'nde yaşamını sürdürüyor. En kısa zamanda Fuat Hoca'mız ile birlikte resmi bir açılış yapacağız." dedi.

Toplantıda ayrıca Kötekli'ye kurulacak olan polis merkezi ile ilgili 137 Ada, 8 Parsel sayılı 287,80 metrekare yüzölçümlü Park Vasıflı taşınmazın İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsisi yapıldı. - MUĞLA

Menteşe Spor Kompleksine Fuat Hoca'nın ismi verildi
Menteşe Spor Kompleksine Fuat Hoca'nın ismi verildi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menteşe Spor Kompleksine Fuat Hoca'nın ismi verildi - Son Dakika Spor


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