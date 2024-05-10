Meriç Nehri Uluslararası Kürek Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Meriç Nehri Uluslararası Kürek Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapacak

Meriç Nehri Uluslararası Kürek Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapacak

TED Edirne Koleji'nin kürek kulübü kurması ve düzenlediği festivallerle dikkat çeken Meriç Nehri, uluslararası kürek sporu camiasının ilgisini çekti. Türkiye Kürek Federasyonu desteğiyle uluslararası bir merkez haline gelen parkur, Avrupa Şampiyonası ve Balkan Kürek Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Meriç Nehri, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası ile ilk uluslararası sınavını verecek.

10.05.2024 09:51
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Meriç Nehri bu yıl uluslararası önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

TED Edirne Koleji'nin üç yıl önce kürek kulübü kurması ve nehirde kürek festivalleri düzenlemesiyle Meriç Nehri'nin doğal parkur özelliği uluslararası kürek sporu camiasının dikkatini çekti.

Türkiye Kürek Federasyonunun da destek vermesiyle uluslararası camiada tanınmaya başlayan parkur kısa sürede aday merkezler arasına girdi.

Geçen yıl Çekya'da yapılan yarışlar sırasında gerçekleştirilen oylama sonucu Türkiye, Almanya ve İtalya'yı geçerek parkur yarışlarına ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

Bu kapsamda ilk uluslararası sınavını eylül ayında Avrupa Şampiyonası ile verecek olan Meriç Nehri, bir sonraki sınavına da Balkan Kürek Festivali'nde çıkacak.

-23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası 7-8 Eylül'de yapılacak

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Edirne'de AA muhabirine, kentte yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Macaristan'da yapılan Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Edirne'yle ilgili son sunumu yaptığını anlatan Ertürk, "İnsanların hangi otellerde kalacağına, hangi taşıtları kullanacağına kadar planlama aşamasına geçtik. 7-8 Eylül'de U23 Avrupa Şampiyonası Edirne'de olacak. Şu anda yapılan Meriç Nehri'ndeki projenin bitimiyle burayı kullanmaya başlayacağız. Tabii daha öncesinde test yarışlarımız var." dedi.

Ertürk, Avrupa Şampiyonası ve Büyükler Dünya Şampiyonası organizasyonlarını da alarak Edirne'yi daha da yukarıya taşımak istediklerini dile getirdi.

Fransa, İtalya, Almanya gibi rakiplerin arasından sıyrılarak Avrupa Şampiyonası'nı aldıklarını anımsatan Ertürk, "İlk kez bir projeye Avrupa Şampiyonası verildi. Bundan öncekilerin hepsi tamamlanmış projelerdi. Proje aşamasına ilk kez bir Avrupa Şampiyonası verildi ve bunun için de ekstra bir sorumluluğumuz var. Güzel bir organizasyon yapıp Türkiye'nin yapacağı bu ilk organizasyonu güzel tanıtırsak eminim ki Türkiye'de daha birçok uluslararası organizasyon yapılacak ve buna ön ayak olacağız. Edirne de Türkiye küreğinin başkenti olacaktır." diye konuştu.

Ertürk, şampiyonaya 26 ülkenin katılacağını, 18 ülkenin şimdiden rezervasyonlarını yaptırdığını belirtti.

-Meriç Parkuru'nun pek çok avantajı var

Meriç Nehri parkurunun avantajlarını sıralayan Ertürk, şunları kaydetti:

"Türkiye açısından bu parkurun en belirgin özelliği, bizde teknelerin taşınması gibi bir olay olduğu için Edirne'nin yurdumuzun en batısında ve sınır kapısına yakın olması çok büyük avantaj diğer ülkelerin gelmesi açısından. Ama bizim için en belirgin özelliği Türkiye'deki tek parkurumuz olması. Yani olimpiyat hedefi olan bir ülkenin küreği düşünmeksizin olimpiyat adaylığı beklenemez ve Türkiye ilk kez bir olimpik parkura kavuştu. Sayın Bakanımız da sordu bunu, 'Burada olimpiyatları gerçekleştirmemiz mümkün mü?' diye. Kendisine de o cevabı verdim, evet mümkün. Daha önce olimpiyatları yapan birçok ülkede şehrin 1-1,5 saat mesafesinde yapıldı kürek yarışları. Burada da havaalanından 2 saat mesafede yapılacak, İstanbul Olimpiyatları'nda burayı kullanabileceğiz."

Ertürk, şampiyonanın Edirne'ye kazandırılmasında TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba ve eski Edirne Valisi şimdi Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık'ın büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Kuzey ülkelerinin özellikle parkurun ön kısmına kurulacak tesiste elektrik üretilecek olmasından etkilendiğini söyleyen Ertürk, "Federasyon olarak temiz su projemiz var. Bunu da içine kattık, bazı sosyal sorumluluk projelerimiz var. Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps de çok destek oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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