Merih Demiral: Portekiz'e kaybettik ama gruptan çıkacağımıza inanıyorum

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın stoperi Merih Demiral, Portekiz'e kaybettikleri için mutsuz olduğunu ancak gruptan çıkacaklarına da inandığını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Dortmund'da oynanan müsabakada Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından kırmızı-beyazlı futbolcu Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık"

"Maç bizim açımızdan çok kötüydü" diyerek sözlerine başlayan Merih, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Tabii ki maçtan çıkartacak çok dersimiz var. Hocamız gerekli analizleri yapacaktır. Biz de mutsuzuz. Turnuvaya iyi başlamıştık şimdi kötü bir sonuç aldık. Hiçbir şey bitmedi. Üçüncü maçımız var. İnşallah üçüncü maçımızdan da en iyi şekilde sonuç alıp gruptan çıkmak istiyoruz. Futbolda böyle şeyler olabiliyor, hayatta olduğu gibi. Kötü günler de var, iyi günler de. Biz bunun üstesinden gelip, milli takımımızı en yukarıya taşıyacağız" cümlelerine yer verdi.

"İyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum"

26 yaşındaki savunmacı, gruptan çıkacaklarına inancının tam olduğuna da vurgu yaparak, "Ben her zaman oynasam da oynamasam da milli takım için elimden gelenin en iyisini yapan biriyim. Oynamadığımda da oynadığımda da benim için fark etmiyor. Hocamız ne zaman görev verirse oynamaya hazırım. Üçüncü maçta da bana şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü milli takım her zaman her şeyin üstündedir benim için. İnşallah gruptan çıkacağımıza, iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - DORTMUND