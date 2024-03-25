Merih Demiral: Sakatlık sonrası kendimi iyi hissediyorum

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı stoperi Merih Demiral, sakatlık sonrası kendini iyi hissettiğini ve gün geçtikçe daha da iyi olacağını söyledi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile Ernst Happel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi ay-yıldızlılarda tecrübeli futbolcu Merih Demiral, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Antenmanlarımız da gayet iyi gidiyor"
İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Merih, " Macaristan'a yenildik ama oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor, hazırlık dönemi kısa bir süre olsa da hocamız gerekli toplantılarla ve antrenmanlarla gerekeni yapıyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Avusturya çok güçlü bir rakip, inşallah elimizden geldiğince kampı en iyi şekilde bitiririz" ifadelerini kullandı.
Kendi performansıyla alakalı gelen bir soruya da Merih Demiral, "Sakatlık dönemim oldu, milli takımdan uzak kaldım. Her futbolcu milli takımın içinde bulunmak ister. O dönem benim için biraz zordu ama şimdi mili formaya döndüğüm için çok mutluyum. Sakatlığım geçti oynamaya başladım, her şey yolunda. İnşallah yarınki maç da bizim için iyi geçer ve kampı güzel bitiririz" cevabını verdi.
"Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum"
"Herkesin zirve dönemi oluyor. Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum" diyen milli oyuncu, şöyle devam etti:
"Sakatlık geçirdim, Atalanta döneminde son 3 ayda oynamamıştım. Transfer oldum hemen üstüne sakatlık geçirdim, sahalardan uzak kaldım. Farklı bir ülkedeydim, oraya alışmam gerekiyordu. O dönemler benim için çok zordu. Ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım kendimi gayet iyi hissediyorum, formda olduğumu düşünüyorum çok daha tecrübeliyim. Bu zorluklar bana çok şey kattı. Çok daha iyi olacağıma inanıyorum. İyi çalışıyorum, çok profesyonel yaşıyorum. Çok daha iyi olacağıma inanıyorum."
Merih, bıyık bıraktığı yeni imajı hakkında ise, "Yeni imajımla ilgili çok soru geliyor. Şu an böyle rahat ediyorum, beğenenler ve beğenmeyenler oluyor ama şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur" şeklinde konuştu. - VİYANA
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