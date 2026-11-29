Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Ligin 10. haftasında Kamil Ocak Spor Salonu'nda Sakarya Voleybol'u konuk eden Gaziantep temsilcisi, rakibini 25-7, 25-10 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Geride kalan 10 karşılaşmada oynadığı 35 setin 30'unu kazanan Gaziantep ekibi, yaklaşık yüzde 86'lık set kazanma oranına ulaştı.

Bu süreçte toplam 837 sayı üreten Merinos Voleybol, rakiplerine ise 613 sayı verdi.