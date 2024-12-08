Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u Geçerek Mağlubiyet Serisine Son Verdi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u Geçerek Mağlubiyet Serisine Son Verdi

Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor\'u Geçerek Mağlubiyet Serisine Son Verdi

BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 95-85 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Antrenör Zafer Aktaş, galibiyetin savunma mücadelesinin önemine dikkat çekti.

08.12.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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BASKETBOL Süper Ligi'nde evindeki önemli sınavda Aliağa Petkimspor'u 95-85 yenen Merkezefendi Belediyesi Basket, 3 maçlık mağlubiyet serisine son verirken, bu sezon ikinci kez parkeden galibiyetle ayrılıp nefes aldı. Denizli temsilcisinde antrenör Zafer Aktaş, özellikle ilk yarıda sergilenen savunma mücadelesinin galibiyetin temel nedeni olduğunu belirtti. Aktaş, "Oyuncularımı tebrik etmem lazım. Özellikle ilk yarıda inanılmaz savunma eforu ortaya koyduk. Bu ligde var olmak istiyorsanız mücadele, savunma kısmında da fazlasıyla göstermek zorundasınız. Hücumda ligin çok yetenekli oyuncuları var, her takımda bir şekilde skor bulunuyor ama savunma eforunu koymadığınız zaman kaybeden taraf oluyorsunuz. Bu galibiyet moral ve motivasyon açısından bizim için çok önemli. Şimdi önümüzdeki hafta Manisa deplasmanına gideceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u Geçerek Mağlubiyet Serisine Son Verdi - Son Dakika
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