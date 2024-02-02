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Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş'ı konuk edecek

Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş\'ı konuk edecek

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun iddialı ekiplerinden Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Beşiktaş, zirve yarışında üçüncü sırada bulunuyor. Merkezefendi ise son maçta Tofaş'a mağlup oldu.

02.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 6 galibiyetle düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun iddialı ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligde Beşiktaş 14 galibiyetle zirve yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon 3 yabancısını Euroleague'e uğurlayıp son olarak pivot Moses Wright'ı Olympiakos'a gönderen Merkezefendi, guard Nike Sibande'yi kadrosuna katmıştı. Merkezefendi, ligde üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Tofaş'a mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
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