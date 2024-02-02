Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş\'ı konuk edecek

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Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 6 galibiyetle düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun iddialı ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligde Beşiktaş 14 galibiyetle zirve yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon 3 yabancısını Euroleague'e uğurlayıp son olarak pivot Moses Wright'ı Olympiakos'a gönderen Merkezefendi, guard Nike Sibande'yi kadrosuna katmıştı. Merkezefendi, ligde üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Tofaş'a mağlup oldu.