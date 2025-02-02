Merkezefendi Belediyesi\'nin Sömestr Tatiline Özel Futbol Turnuvası Sona Erdi

Spor

Merkezefendi Belediyesi'nin sömestr tatiline özel düzenlediği futbol turnuvası final maçının oynanmasıyla sona erdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi.

İlçe genelindeki çalışmalarına ara vermeden devam eden Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki etkinliklerini de sürdürüyor. Spora ve sporcuya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi'nce sömestr tatiline özel düzenlediği futbol turnuvası sona erdi. 2015 ve 2016 doğumlu sporcuların olduğu takımların yer aldığı iki kategoriden oluşan turnuva, 10 gün boyunca sürdü.

İlk aşaması geçtiğimiz günlerde sona eren turnuvanın ikinci aşaması da oynanan final maçı ile sona erdi. 2016 doğumlu sporculardan oluşan futbol okulları ve spor kulüplerinin gerçekleştirdiği turnuvada dereceye giren sporculara ödül olarak madalya yerine kitap okumalarına teşvik olması amacıyla kitap ve kupa verildi. Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcuların olduğu futbol okulları ve spor kulüplerine ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan takdim etti. - DENİZLİ