Merkezefendi Belediyesi U18 Erkek Basketbol Takımı Afyonkarahisar\'da namağlup şampiyon oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen U18 Erkekler Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden Merkezefendi Belediyesi U18 Erkek Basketbol Takımı, oynadığı dört maçı da kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

U18 Erkekler Bölge Şampiyonası'nda Merkezefendi Belediyesi U18 Erkek Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza attı. Afyonkarahisar'da düzenlenen organizasyonda Kütahya Belediyesi, Burdur All-Star, Uşak Yükselen Yıldızlar ve Isparta Belediyesi ile karşılaşan temsilci ekip; 55-49, 99-23, 111-41 ve 101-43'lük skorlarla rakiplerini mağlup ederek turnuvayı 4'te 4 yaparak tamamladı.

Turnuva boyunca savunmadaki sertliği ve hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan Merkezefendi Belediyesi, aldığı farklı galibiyetlerle şampiyonluğa uzandı.

Başantrenör Barış Narsen, takımın disiplinine dikkat çekerek, "Çocuklarımız turnuva boyunca büyük bir karakter ortaya koydu. Her maça aynı ciddiyetle hazırlandık. Özellikle ilk maçta aldığımız kritik galibiyet özgüvenimizi artırdı. Namağlup şampiyon olmak gurur verici ancak asıl hedefimiz şimdi başlıyor. Sinop'ta yapılacak Anadolu Şampiyonası'nda da aynı mücadeleyi göstererek Türkiye Şampiyonası biletini almak istiyoruz" dedi.

Takım menajeri Ozan Gençoğlu ise, "Bu başarı tesadüf değil. Sezon başından bu yana planlı ve sistemli çalışıyoruz. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Anadolu Şampiyonası'nda son 4'e kalarak Türkiye finallerine gitmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Belediyesi U18 Erkek Basketbol Takımı, 24-28 Mart tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'nda mücadele edecek. Burada son dört takım arasına girmesi halinde Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. - DENİZLİ