Merkezefendi, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste iki galibiyetin ardından deplasmanda lider Fenerbahçe Beko'ya 82-69 mağlup oldu. Denizli temsilcisi bitime 5 maç kala 10 galibiyette kaldı. Antrenör Zafer Aktaş, Fenerbahçe önünde maçın başındaki farkı son bölümde erittiklerini belirterek, "Maçın başında 20 küsur sayının üzerine çıkan farkı dördüncü periyotun ortalarına doğru 5 sayıya kadar çektik. Sonra basit birkaç atış kaçırdık. Lakin maçı son topa kadar götürebilirdik. Ama Fenerbahçe gibi bir takıma, özellikle İstanbul'da oynuyorsan, maça ciddi bir konsantrasyonla başlamanız lazım. Önümüzde kalan 5 tane maçımız var. Bunların içerisinde içeride oynayacağımız hedef maçlar da var. Umarım bu 5 maç bizim için iyi geçer ve hedefimizi yakalarız" açıklamasını yaptı.