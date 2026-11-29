Premier Lig'in 12. haftasındaki Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Konuk ekip 5. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 25. dakikada Jeremie Frimpong'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, müsabaka da 1-1'lik skorla sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından ligde dördüncü beraberliği alan Liverpool puanını 22 yaptı. Everton ise bu sezon beşinci kez berabere kaldı ve puanını 17'ye çıkardı. Ligde gelece hafta Liverpool, Sunderland'ı konuk edecek. Everton ise deplasmanda Aston Villa ile mücadele edecek.