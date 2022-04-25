Mersin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi

25.04.2022 09:49
Mersin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği futbol turnuvası sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği futbol turnuvası sona erdi. 16 takımın katıldığı turnuvada dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Nisan'da Altınordu Futbol Kulübü ve Mersin Demirspor arasında oynanan karşılaşmayla başlayan turnuvanın final karşılaşmalarının ardından ödül töreni düzenlendi. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksinde düzenlenen törenle verildi.

Turnuvada Silifke Çağdaş Gençlik Spor Kulübü ve Yenişehir Konak Spor arasında yapılan üçüncülük ve dördüncülük karşılaşması sonucunda Yenişehir Konak Spor üçüncü oldu. Altınordu Spor Kulübü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü arasında yapılan şampiyonluk karşılaşmasında ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü galip gelerek şampiyon oldu.

Şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel verdi. İkinci olan Altınordu Spor Kulübü kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, üçüncü olan Yenişehir Konak Spora ise ödülünü MSK Başkanı Özgür Timur teslim etti.

"Bizim için hepiniz şampiyonsunuz"

Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, turnuvanın önemini, "Büyük Önder Atatürk, bu bayramı dünya çocuklarına hediye etti. O yüzden de yapmış olduğunuz futbol turnuvası çok anlamlı" cümleleriyle anlattı. Gençlerin spora ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Gökbel, "Bizim için şampiyon bir tane değil, hepiniz şampiyonsunuz. Hepiniz gönlümüzün şampiyonusunuz; çünkü sizler bu ülkenin geleceği ve teminatısınız. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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