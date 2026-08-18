Mersin'de Taraftar Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Mersin'de Taraftar Güvenlik Toplantısı

Mersin\'de Taraftar Güvenlik Toplantısı
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Mersin Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Gençlik Spor İl Müdürü Göksun Öz, Yeni Mersin İdmanyurdu taraftar temsilcileriyle bir araya gelerek 2026-2027 sezonu güvenlik önlemleri ve sporda centilmenlik konularını görüştü.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın başkanlığında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ün katılımıyla Yeni Mersin İdmanyurdu taraftar temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde kentteki spor faaliyetleri ve sporda güvenliğin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Şehit Sedat Gezer Polisevi Şube Müdürlüğü Şehit Altuğ Verdi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında taraftar temsilcilerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca sporun toplum üzerindeki birleştirici gücü, kardeşlik ve centilmenlik konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yeni Mersin İdmanyurdu'na ve taraftarlarına 2026-2027 sezonunda başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Taraftar Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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