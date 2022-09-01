Yörüklerin çimde nefes kesen güreşi - Son Dakika
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Yörüklerin çimde nefes kesen güreşi

01.09.2022 09:52
Yörüklerin çimde nefes kesen güreşi

Mersin Erdemli'de Torosların eteğinde bulunan yaylada düzenlenen şenlikte 350 Yörük ata sporu güreş müsabakasına katılırken, 15 farklı kategoride yarışan güreşçiler birinci olmak için kıyasıya mücadele verdi, heyecanlı anlar yaşandı.

- Yörüklerin çimde nefes kesen güreşi

MERSİN - Mersin Erdemli'de Torosların eteğinde bulunan yaylada düzenlenen şenlikte 350 Yörük ata sporu güreş müsabakasına katılırken, 15 farklı kategoride yarışan güreşçiler birinci olmak için kıyasıya mücadele verdi, heyecanlı anlar yaşandı.

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen 36'ıncı Geleneksel Hacıalanlı Yaylası Güreş Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Yaylada düzenlenen geleneksel güreş şenliklerine 15 ayrı kategoride 350 Yörük katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar sürdü. Dereceye girmek için kıyasıya mücadele veren sporcuları binlerce kişi izledi. Gün sonunda dereceye girenlere madalyaları Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından verildi. Güreşleri izleyemeye gelen vatandaşlar, çekişmeli müsabakalar geçtiğini kaydetti. Bir yıl öncesinden hazırlanmaya başladıklarını anımsatan sporcular ise ata sporu güreşlerin güzel geçtiğini ve hak edenlerin kazandığını ifade etti.

Türk milletinin şanlı tarihinde yer alan büyük destanlar sayesinde bugün bu topraklarda özgürce yaşadıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Üzerinden bir değil, bin asır geçse de Türk'ün gücünü, Türk'ün kudretini, dünyaya tanıtacağız. Binlerce yıl geçse de bu kültürü bu güzelliği yaşatacağız. Kültürünü kaybeden toplumların yaşamadığını görüyoruz. Biz de kültürümüzü unutturmamak adına, gelecek kuşaklara aktarmak adına, 350 tane güreşçimiz, sporcumuzun 15 kategoride sabahın dokuzundan günün geç saatlerine kadar bu kültürü yaşatmak adına burada varlığımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Erdemli Belediyesi, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yörüklerin çimde nefes kesen güreşi - Son Dakika

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