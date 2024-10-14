Mersin Spor Kulübü İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Mersin Spor Kulübü İkinci Galibiyetini Aldı

Mersin Spor Kulübü İkinci Galibiyetini Aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü, Aliağa Petkim Spor'u yenerek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Başantrenör Can Sevim, takımın hücum ritmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

14.10.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Mersin Spor Kulübü (MSK), Merkezefendi Belediyesi'nin ardından Aliağa Petkim Spor'u da yenerek, ikinci galibiyetini aldı. MSK'nın başantrenörü Can Sevim, "Hücum ritmimizi daha da yukarı çıkaracağız" dedi.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Mersin Spor Kulübü (MSK) deplasmanda aldığı galibiyet sevincini kendi sahasında da sürdürdü. Süper Lig'de belirlediği hedef doğrultusunda ilerleyen MSK, ilk hafta Denizli'de elde ettiği Merkezefendi Belediyesi galibiyetinin ardından, sahasında karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u da 67-57 yenerek, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

"Yine savunmayla gelen bir galibiyet oldu"

MSK'nın başantrönörü Can Sevim, takımın maç içerisinde birbirine yardımcı olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Karşılarında bireysel oyuncuları ön plana çıkartan bir rakip olduğunu belirten Sevim, "Biz de takım olarak onları durdurmaya karar verdik ve gerçekten de çok iyi bir iş yaptık. Petkim gibi skor potansiyeli çok yüksek bir takımı 57 sayıda tuttuk. Bu gerçekten bizim adımıza çok önemliydi. Yine savunmayla gelen bir galibiyet oldu. Gerçekten çok mutluyuz, hücum ritmimizi daha da yukarı çıkaracağız" dedi.

"İnanılmaz destek verdiler"

Taraftar desteğinin kendileri için itici güç olduğunu vurgulayan Sevim, "Servet Tazegül Spor Salonu'nda ilk maçımızda gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz destek verdiler. Ne zaman takım düşse onlar yukarı kaldırmayı başardılar. Biz bu şekilde mücadele ettikçe eminim onlar da bizi takip edecektir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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