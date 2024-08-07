Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-1 ve 3-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Çinli Quing Guo ile karşılaşacak.
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