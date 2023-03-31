Messi, efsane futbolcuyu arabasında göz yaşlarına boğdu: Acı çektim - Son Dakika
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Messi, efsane futbolcuyu arabasında göz yaşlarına boğdu: Acı çektim

31.03.2023 09:42

Fransa ile oynadıkları finalde tarihi bir performansa imza atan Lionel Messi, Arjantin'e Dünya Kupası'nı getirmişti. Fransızların efsane futbolcusu Patrice Evra, o gece yaşadıklarını aktarırken, "Maçın ardından doğruca arabama gittim ve hüngür hüngür ağladım." şeklinde konuştu..

Arjantin ile Fransa'yı karşı karşıya getiren 2022 Dünya Kupası finali büyük heyecana sahne olmuştu. Mbappe ve Messi'nin damga vurduğu karşılaşmayı Arjantin seri penaltı atışlarında kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Tarihi karşılaşma ile ilgili efsane Fransız futbolcu Evra'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

RMC'ye konuşan Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Patrice Evra, "Maçı canlı izledim ve gözyaşlarımı tutamadım. Yenilmemizi gerçekten beklemiyordum. Karşılaşmanın ardından doğruca arabama gittim ve hüngür hüngür ağladım." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN İNANILMASI GÜÇ BİR DURUM"

Finalde hat-trick yapan Fransız yıldız Mbappe'nin performansından da övgüyle bahseden Evra, "Düşünsenize, finalde üç gol atıyorsunuz ve finali kazanamıyorsunuz. Bu, gerçekten inanılması güç bir durum!" ifadelerini kullandı.

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Lionel Messi, Patrice Evra, Arjantin, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi, efsane futbolcuyu arabasında göz yaşlarına boğdu: Acı çektim - Son Dakika


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