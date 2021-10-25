Messi ne yapacağını şaşırdı! Sahaya giren taraftar resmen gol yolunu kapattı

Fransa'da eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Mbappe, Neymar ve Messi'nin sahada olduğu maçta PSG, Marsilya ile golsüz berabere kaldı. PSG'nin star futbolcularına rağmen başarılı sonuçlar alamaması taraftarı artık kızdırmaya başladı. Ancak dün oynanan maçta PSG taraftarı değil Marsilya taraftarı ortalığı karıştırdı.

ÖNÜNÜ KESTİ

Maçın 73. dakikasında Marsilyalı taraftar sahaya girdi. O sırada PSG, Messi ile kaleye gidiyordu. Messi, taraftarın kesince kaleye gidemedi. Atağı sonlanan Messi şaşkına döndü. Güvenlik güçleri müdahale edip taraftarı dışarı çıkardı. PSG'nin futbolcuları Marsilya cephesine tepki gösterdi.