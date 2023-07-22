Messi'nin frikik golüyle Inter Miami galibiyeti getirdi

ABD ve Meksika ekiplerini karşı karşıya getiren Leagues Cup organizasyonunun ilk hafta maçında Inter Miami ile Cruz Azul kozlarını paylaştı. Lionel Messi ilk kez formasını giydiği yeni takımı Inter Miami'ye 90+4. dakikada attığı frikik golüyle galibiyeti getirdi. Mücadele öncesinde Messi'nin Los Angeles Lakers'ın yıldızıyla kucaklaşması ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

MESSI, İLK MAÇINDA GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Cruz Azul'un tek golü 65. dakikada Antuna'dan geldi. Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri ise 44. dakikada Taylor ve 90+4. dakikada Lionel Messi attı.

LEBRON JAMES, MESSI'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

LeBron James'in Lionel Messi'yi ilk maçında yalnız bırakmaması ABD'de büyük beğeni topladı. Ünlü basketbolcuyu tribünde gören Messi, James'in yanına giderek sarıldı ve spor dünyası için tarihi bir kare ortaya çıktı. Messi'nin Inter Miami formasıyla oynadığı ilk maçında tribünde Serena Williams ve Kim Kardashian gibi ünlü isimler de vardı.

LeBron James ve Messi'nin kucaklaşması (Görüntü: Apple TV)