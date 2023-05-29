Messi'nin gittiği yeri gören PSG taraftarları çılgına döndü: Derhal takımdan gönderin

Sezon başında transfer olduğu Paris Saint-Germain'de taraftarla arasında soğuk rüzgarlar sen Lionel Messi, son yaptığı hareketle bardağı taşırdı.
Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'in şampiyonluk kutlamaları yerine Barcelona'da Coldplay konserine gitmesi gündem oldu. Fransız devinin taraftarlarının tepki gösterdiği Arjantinli yıldız, Barcelona'da ise adeta krallar gibi karşılandı.
Lionel Messi'nin Coldplay konserinde olduğunun anlaşılmasının ardından salonda adeta yer yerinden oynadı. İzleyiciler, Messi'nin adına tezahüratlarda bulundu.
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