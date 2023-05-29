Messi'nin gittiği yeri gören PSG taraftarları çılgına döndü: Derhal takımdan gönderin - Son Dakika
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Messi'nin gittiği yeri gören PSG taraftarları çılgına döndü: Derhal takımdan gönderin

29.05.2023 13:15

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'in şampiyonluk kutlamaları yerine eski takım arkadaşı Cesc Fabregas ile Barcelona'daki Coldplay konserine gitmesi Fransa'da büyük yankı uyandırdı. Taraftarın büyük tepkisini çeken Messi için "Derhal gönderin" yorumları yapıldı.

Sezon başında transfer olduğu Paris Saint-Germain'de taraftarla arasında soğuk rüzgarlar sen Lionel Messi, son yaptığı hareketle bardağı taşırdı.

KUTLAMALAR YERİNE COLDPLAY KONSERİNE GİTTİ

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'in şampiyonluk kutlamaları yerine Barcelona'da Coldplay konserine gitmesi gündem oldu. Fransız devinin taraftarlarının tepki gösterdiği Arjantinli yıldız, Barcelona'da ise adeta krallar gibi karşılandı.

BARCELONA'DA TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Lionel Messi'nin Coldplay konserinde olduğunun anlaşılmasının ardından salonda adeta yer yerinden oynadı. İzleyiciler, Messi'nin adına tezahüratlarda bulundu.

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Paris Saint Germain, Lionel Messi, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin gittiği yeri gören PSG taraftarları çılgına döndü: Derhal takımdan gönderin - Son Dakika


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