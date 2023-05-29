Messi'nin gittiği yeri gören PSG taraftarları çılgına döndü: Derhal takımdan gönderin

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Sezon başında transfer olduğu Paris Saint-Germain'de taraftarla arasında soğuk rüzgarlar sen Lionel Messi, son yaptığı hareketle bardağı taşırdı.

KUTLAMALAR YERİNE COLDPLAY KONSERİNE GİTTİ

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'in şampiyonluk kutlamaları yerine Barcelona'da Coldplay konserine gitmesi gündem oldu. Fransız devinin taraftarlarının tepki gösterdiği Arjantinli yıldız, Barcelona'da ise adeta krallar gibi karşılandı.

BARCELONA'DA TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Lionel Messi'nin Coldplay konserinde olduğunun anlaşılmasının ardından salonda adeta yer yerinden oynadı. İzleyiciler, Messi'nin adına tezahüratlarda bulundu.