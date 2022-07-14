Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
14.07.2022 12:38
Medipol Başakşehir, Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan dünya yıldızı, "En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Şimdi hedefim sadece huzurlu şekilde Başakşehir'de futbol oynamak. Sene sonunda oturacağız, tekrar konuşacağız." ifadelerini kullandı.
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14.07.2022 12:52:24. #1.13#
SON DAKİKA: Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları... - Son Dakika