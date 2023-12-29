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Mete Gazoz, 2023 Yılının En İyi Okçusu Seçildi - Son Dakika
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Mete Gazoz, 2023 Yılının En İyi Okçusu Seçildi

Milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde düzenlenen 'yılın okçusu' anketinde en fazla oy alarak 2023 yılının en iyi okçusu seçildi. Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Gazoz, üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.

Mete Gazoz, 2023 Yılının En İyi Okçusu Seçildi
29.12.2023 - 21:39,
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Milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde 2023 yılının en iyi okçusu seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından sporseverlerin oylarına sunulan "yılın okçusu" anketinde Mete Gazoz, klasik yayda en fazla oyu aldı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu, kendi kategorisinde yılın en iyi okçusu ödülünün sahibi oldu.

Mete Gazoz, 2018 ve 2021'den sonra üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA
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