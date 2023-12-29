Mete Gazoz, 2023 Yılının En İyi Okçusu Seçildi

Milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde 2023 yılının en iyi okçusu seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından sporseverlerin oylarına sunulan "yılın okçusu" anketinde Mete Gazoz, klasik yayda en fazla oyu aldı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu, kendi kategorisinde yılın en iyi okçusu ödülünün sahibi oldu.

Mete Gazoz, 2018 ve 2021'den sonra üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.