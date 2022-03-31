Mete Gazoz: "Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum" - Son Dakika
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Mete Gazoz: "Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum"

31.03.2022 16:28
Mete Gazoz: "Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum"

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu seçilen olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ödülünü bütün sporculara addettiğini söyledi.

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu seçilen olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ödülünü bütün sporculara addettiğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Yarışması'nda iki dalda ödüle layık görüldü.

"Yılın Sporcusu" ve "Altınyıldız Classic Ödülü" kazanan Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğu adına anlamlı bir gecede ödüllerin takdim edildiğini söyledi.

Gecede Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ve takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz'ün kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden milli sporcu, şöyle konuştu:

"Başarılarımı her zaman milletimizle paylaşıyorum. Her yarışmamda desteklerini kalben hissediyorum. Bütün spor branşlarında milli takım formasıyla birçok başarılar elde edildi. Hepsi de ödülü benden daha çok hak ediyor. Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum. Başarılara bireysel değil, büyük bir ekip çalışmasıyla ulaşılabiliyor. Yine Türk spor ailesi olarak yeni başarılara birlikte yolculuk yapacağımıza inanıyorum. Yüreği bizimle atan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Mete Gazoz: Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum
Mete Gazoz: Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum
Mete Gazoz: Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum
Mete Gazoz: Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum

YORUMLAR
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68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Mete Gazoz, Olimpiyat, Gillette, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mete Gazoz: 'Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mete Gazoz: "Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum" - Son Dakika
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