Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu

16.06.2022 19:47
Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu

Ünlü futbol yorumcuları Metin Tekin ve Önder Özen NTV'den ayrıldı. Ünlü yorumcular yeni sezonda ise YouTube üzerinden yayın yapan Vole kanalında olacak.

Futbolseverlerin yorumlarını ilgiyle takip ettiği Önder Özen ile Metin Tekin'in yeni sezonda yer alacağı kanal belli oldu.

ÖNDER ÖZEN VE METİN TEKİN VOLE'YE TRANSFER OLDU

Geçen sezonu NTV'de geçiren Önder Özen ile Metin Tekin, YouTube'da yayın yapan Vole kanalına transfer oldu. Yeni sezonda sadece Vole'de yorum yapacak Önder Özen ve Metin Tekin ikilisine, meslektaşları başta olmak üzere sosyal medyadan birçok tebrik mesajı geldi.İki usta yorumcu daha önce yayıncı kuruluş beIN Sports ve NTV'de beraber çalışmıştı.

YORUMLAR
500
Dikkat: Sahte uygulamalar verilerinizi çalıyor! Dikkat: Sahte uygulamalar verilerinizi çalıyor! Müzik Eşliğinde Sanat Müzik Eşliğinde Sanat

Metin Tekin, Önder Özen, Youtube, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:22 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 20:11:14. #1.11#
SON DAKİKA: Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement