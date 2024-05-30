Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı, Polonya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte takım, Challenge I'e yükseldi ve adını yazdırdı.

30.05.2024 14:26
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Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı, Polonya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu.

Polonya'da 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge Il Müsabakaları düzenlendi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı tüm maçlarını kazanarak Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte Alanya Stara Kadın Hokey Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bir üst gruba yükseldi ve adını Challenge I'e yazdırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Polonya, Alanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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