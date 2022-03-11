MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek - Son Dakika

Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi liste dışı bırakmasının yankıları sürüyor. Son bir hafta içinde aldığı kararlarla büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen MHK'nin hedefinde başka hakemler de olduğu öğrenildi.

BİRÇOK YARDIMCI HAKEMİN GÖREVİNE SON VERİLECEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya ile yollarını ayıran ve Özgür Yankaya'yı VAR'a çeken MHK'nın, önümüzdeki günlerde de hakem planlamasına devam edeceği belirtildi. Alınan bilgiye göre Merkez Hakem Kurulu, Ümit Öztürk'ün yanı sıra birçok yardımcı hakemin daha görevine son verecek.