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MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2023-2024 Futbol Sezonu Devre Arası Klasman Hakemlerini açıkladı. Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan bir alt klasmana düşürüldü.

MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
03.01.2024 - 19:53,
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Futbolda 2023-2024 sezonu devre arası hakem listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) sezon öncesinde duyurduğu listede Süper Lig hakemleri arasında bulunan Mustafa Kürşad Filiz, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Yiğit Arslan, Sarper Barış Saka ve Yasin Kol, A Klasman listesinde yer aldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MHK tarafından belirlenen klasman hakem, video yardımcı hakem ve A klasman hakem listeleri şöyle:

Klasman Hakem: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan

Video Yardımcı Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu

A Klasman Hakem: Burak Olcar, Gürcan Hasova, Yaşar Kemal Uğurlu, Batuhan Kolak, Sarper Barış Saka, Adnan Deniz Kayatepe, Erkan Özdamar, Feridun Daldaş, Süleyman Bahadır, Ali Yılmaz, İlker Yasin Avcı, Mustafa Kürşad Filiz, Oğuzhan Uğurlu, Ozan Ergün, Ayberk Demirbaş, Davut Dakul Çelik, Fatih Tokail, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Yunus Dursun, Oğuzhan Aksu, Erdem Mertoğlu, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen, Faruk Aksuoğlu, Yasin Kol.

Öte yandan Süper Lig yardımcı hakem, A Klasman yardımcı hakem, B Klasman hakem ve yardımcı hakem ve B Klasman gözlemci listelerine de yer verildi.

Kaynak: İHA
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Merkez Hakem Kurulu, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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