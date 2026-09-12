Mihalıççık Belediyespor deplasmanda Göztepe'yi 39-30 mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-30 yendi. İlk yarısı 21-14 üstünlükle geçilen karşılaşmada konuk ekip ikinci devrede de üstünlüğünü korudu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-30 mağlup etti.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Mihalıççık Belediyespor'un 21-14 üstünlüğüyle tamamladı.
İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren konuk ekip, mücadeleyi 39-30 kazandı.
Kaynak: AA
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