Mihalıççık Belediyespor, Nilüfer'i deplasmanda 29-27 mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig 2. haftasında Mihalıççık Belediyespor, Bursa'daki Üçevler Spor Tesisleri'nde Nilüfer Belediyespor'u 29-27 yendi. İlk yarıyı 13-12 önde kapatan Mihalıççık, üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Mihalıççık Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 29-27 yendi.
Mihalıççık Belediyespor'un salonunun tadilatta olması nedeniyle Bursa'daki Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Mihalıççık Belediyespor, 13-12 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da skor ve oyun üstünlüğünü sürdüren Mihalıççık Belediyespor, mücadeleyi 29-27 kazandı.
Kaynak: AA
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