Üye Girişi
Milan, Salernitana'yı ilk yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika

Milan, Salernitana'yı ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

04.12.2021 19:25
Milan, Salernitana'yı ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Milan, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Milan, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda, şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligin son sırasında yer alan Salernitana ile kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Frank Kessie ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı takım, 18. dakikada Alexis Saelemaekers, farkı 2'ye çıkardı

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Salernitana'yı 2-0 yenerek, 3 puan aldı.

Bu arada, Milanlı oyuncular maçta attıkları golleri ve galibiyeti, hafta arasında Genoa maçında sol dizinden sakatlanarak 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'ya adadı.

Kırmızı-siyahlı takım bu galibiyetle, puanını 38'e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milan, Salernitana'yı ilk yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu 19:17 İstanbul Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

Son Dakika Haberleri
19:18 Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı
18:46 Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
18:45 CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek
18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi
17:58 Zirveye kimseyi yaklaştırmıyorlar! Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor namağlup liderliğini perçinledi
17:56 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?
17:54 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
17:53 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
17:19 Ay-Yıldızlı formayı seçip ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle yeni sözleşme imzalayacak
17:18 4 yıldır gizemi çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri korkuttu
Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı         
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı önledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı önledi         
19:08
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti         
17:17
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 19:29:08. #1.11#
SON DAKİKA: Milan, Salernitana'yı ilk yarıda bulduğu gollerle yendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement