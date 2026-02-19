Milano-Cortina 2026'da 6 Branşta Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milano-Cortina 2026'da 6 Branşta Madalyalar Sahiplerini Buldu

19.02.2026 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Kış Olimpiyatları'nın 12. gününde 6 branşta madalyalar dağıtıldı, ABD ve Norveç öne çıktı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 12. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve snowboard branşlarında 9 madalya mücadelesi yapıldı.

Alp disiplini kadınlar slalomda ABD'li Mikaela Shiffrin, 1.39.10 saniyelik süresiyle altın madalyayı boynuna taktı. Soçi 2014'ten sonra bu kategoride ikinci kez olimpiyat şampiyonu olan ABD'li kayakçı, kariyerinin 4. olimpiyat madalyasına ulaştı. Bu dalda İsviçreli Camille Rast gümüş, İsveçli Anna Swenn Larsson bronz madalya kazandı.

Fransa, biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak yarışında 1.10.22.7 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride İsveç gümüş, Norveç bronz madalya elde etti.

Kayaklı koşu erkekler takım sprint serbestte altın madalya, 18.28.98'lik zamanıyla Einar Hedegart ve Johannes Hoesflot Klaebo'nun yarıştığı Norveç'in oldu. Kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu ünvanını Milano-Cortina 2026'da ele geçiren Klaebo, kariyerindeki olimpiyat altını sayısını 10'a çıkararak rekoru geliştirdi. Müsabakada ABD gümüş, İtalya bronz madalyaya uzandı. Kadınlar takım sprint serbestte ise Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist'in yer aldığı İsveç, 20.29.99'luk süresiyle altın madalya aldı. İsviçre gümüş, Almanya bronz madalyayla müsabakayı noktaladı.

Serbest stil kayak kadınlar aerials kategorisinde Çinli Mengtao Xu, 112,90 puanla üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu. Müsabakada Avustralyalı Danielle Scott gümüş, Çinli Qi Shao ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Çinli Yiming Su, snowboard erkekler slopestyle kategorisinde 82,41 puanla altın madalyaya ulaştı. Bu kategoride Japon Taiga Hasegawa gümüş, ABD'li Jake Canter bronz madalya aldı. Kadınlar slopestyle yarışlarında ise Japon Mari Fukada altın, Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott gümüş, Japon Kokomo Murase bronz madalya sevinci yaşadı.

Günün son madalyaları ise kısa kulvar sürat pateninde verildi. Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee ve Noh Do-hee'nin yarıştığı Güney Kore, kadınlar 3 bin metre bayrakta 4.04.014 ile birinci olarak bu kategorideki 7. olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı. Bu mesafede İtalya gümüş, Kanada bronz madalya elde etti. Erkekler 500 metrede ise Kanadalı Steven Dubois, 40.835'lik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu. Hollandalı kardeş patenciler Melle van 't Wout gümüş, Jens van 't Wout ise bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 12. gününde ayrıca curling ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Norveç, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milano-Cortina 2026'da 6 Branşta Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:28:43. #7.11#
SON DAKİKA: Milano-Cortina 2026'da 6 Branşta Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.