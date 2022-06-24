Milli arma aşkı, eğitim hayallerine galip geldi - Son Dakika
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Milli arma aşkı, eğitim hayallerine galip geldi

24.06.2022 10:59
Milli arma aşkı, eğitim hayallerine galip geldi

Çekya'da yapılan Avrupa Karate Şampiyonasında milli takım adına ter döken Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan, bu yüzden aynı tarihlerde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına giremedi.

Çekya'da yapılan Avrupa Karate Şampiyonasında milli takım adına ter döken Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan, bu yüzden aynı tarihlerde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına giremedi. Sınava çok iyi hazırlanmasına rağmen milli takımı tercih ettiğini belirten Kızılaslan, "Geleceğimi etkileyecek olan iki olay arasında tarihler çakıştığı için tercih yapmak zorunda kaldım. Ay-yıldızlı arma ve ülke sevgisi ağır bastı. Ama eğitim hayallerimden de vazgeçmeyeceğim" dedi.

Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan Avrupa Karate Şampiyonası nedeniyle milli takım kafilesiyle Çekya'da olduğu için aynı tarihlere denk gelen YKS'ye giremeyerek üniversite hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

Sınava çok iyi hazırlandığını ve diş hekimliği bölümünü okumayı hedeflediğini belirten Kızılaslan, hayatını etkileyecek iki olay arasında tercih yapmak zorunda kaldığını ifade ederek milli arma ve ülke sevgisinin baskın çıktığını söyledi.

"Eğitimin telafisi var ama milli görevin telafisi yoktur"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğine işaret eden Kızılaslan, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem sporu hem eğitimi bir arada götürmeye ve iki alanda da başarılı olmaya gayret ediyorum. Burada bir tercih yapmam gerekiyordu. Sınava iyi hazırlanmıştım ama ben bu aşamada spordaki ideallerimi ve ülke sevgimi tercih ettim. Bundan da asla pişman değilim. Eğitim için önümde bunu telafi edebileceğim yıllar var, ama milli görevin telafisi yoktur. Üniversite hayallerim canlı duruyor. İnşallah gelecek yıl onu da gerçekleştireceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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