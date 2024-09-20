Milli Atıcılar Bronz Madalya Mücadelesi Yapacak

Spor

Milli atıcılar, Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın bronz karşılaşmasına çıkacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen organizasyonun trap kategorisinde Türkiye'yi Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Safiye Temizdemir ve Rümeysa Pelin Kaya temsil ediyor.

Yarı finalde İngiltere'ye yenilen Trap Milli Takımı, yarın Polonya'yla bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Trap solo kategorisinde ise Safiye Temizdemir finale yükseldi.