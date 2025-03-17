Milli Atıcılık Takımı'na Bakan Bak'tan Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Türkiye Milli Atıcılık Takımı'nı kabul etti.

Bakan Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak genel klasmanın zirvesinde yer alan Milli Atıcılık Takımı ile aynı ülkede yapılan Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanan milli sporcularla bir araya geldi.

Bakanlıktaki kabulde, sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, İsmail Keleş, İlayda Nur Çürük, Elif Berfin Altun ve Tunahan Tatoğlu'nun yanı sıra Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile antrenörler de yer aldı.

Bakan Bak, milli sporcuları tebrik ederek, şunları söyledi:

"Elde ettiğiniz madalyalarla bizleri gururlandırdınız. Aynı zamanda Olimpiyat Oyunları'ndaki başarının tesadüf olmadığını da göstermiş oldunuz. Tarihte ilk kez Milli Atıcılık Takımı'mız Avrupa şampiyonu oldu. Mutluluk verici bir başarı. Genç sporcularımız da bizlere gelecek adına umut verdi. Kazanılan madalyalarda emeği bulunan kulüplerimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı, Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'yı tebrik ediyorum."

Şampiyonada elde ettiği madalyalarla kadın sporcular adına tarih yazan Şevval İlayda Tarhan için de Bakan Bak, "Organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan'ı ayrıca kutluyorum. İlk defa bir kadın sporcu Avrupa şampiyonasında 5 madalya birden kazandı. Tarihi bir başarı. Atıcılık sporuna olan ilgi artıyor. Örnek alınan atıcılık sporcuları var. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Atıcılık Takımı sporcuları da Bakan Bak'a sunduğu destekten dolayı teşekkür ederek, daha büyük başarılar kazanmak için çalışacakları sözünü verdi.

Ziyaretin ardından milli sporcular, Bakan Bak'a üzerinde imzalarının bulunduğu milli takım forması hediye etti.