Milli atletler, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Milli atletler, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak

25.05.2022 13:37
Milli atletler, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak

Türk atletlerin de katılacağı Avrupa 10.000 Metre Kupası, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türk atletlerin de katılacağı Avrupa 10.000 Metre Kupası, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Pace kasabasında düzenlenecek organizasyonda 29 ülkeden 131 atlet mücadele edecek.

Organizasyon tarihinde 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Türkiye'yi bu yarışlarda 8 sporcu temsil edecek.

Kadınlarda Yasemin Can, Esma Aydemir, Yayla Günen, Fatma Karasu, erkeklerde ise Aras Kaya, Ömer Amaçtan, Ramazan Baştuğ ve Sezgin Ataç Türkiye adına yarışacak.

YORUMLAR
500
Aşçılık öğrencileri hem oynadı, hem yarıştı Aşçılık öğrencileri hem oynadı, hem yarıştı
Kaynak: AA

Cumartesi, Türkiye, Mayıs, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atletler, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:36:13. #1.11#
SON DAKİKA: Milli atletler, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement