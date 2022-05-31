SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var - Son Dakika
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SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var

31.05.2022 11:27

Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim varVIDEO YOKMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da kamp yapan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Merve Aydın, "Kulüplerde de kupa ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum.

Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da kamp yapan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Merve Aydın, "Kulüplerde de kupa ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Her oyuncunun hayali gibi benim de ABD'de WNBA'de oynama hayalim var" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bolu kampı sürüyor. FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ve Bolu Dağı'ndaki otelde kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Merve Aydın, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hayalinin Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) oynamak olduğunu anlatan Merve Aydın, "Milli takımda madalya kazanmak, kürsüye çıkmak, olimpiyatlara katılmak istiyorum. Milli takım daha önceden başardı. Ancak ben o dönem kadroda değildim. İki defa olimpiyatlara katıldık. Umarım üçüncüsünde ben de takımda olurum. Onun dışında kulüplerde de kupa ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Her oyuncunun hayali gibi benim de ABD'de WNBA'de oynama hayalim var" diye konuştu.

Bolu kampının çok verimli geçtiğini ifade eden Aydın, Bolu kampının FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası için iyi bir hazırlık süreci olduğunu söyleyerek, "Bu süreci en verimli şekilde geçirip, öncelikle sene içerisindeki eleme maçlarını atlatıp daha sonrasında Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapıyoruz. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Merve Aydın, özellikle kadın branşlarındaki başarıların daha fazla ilgi görmesini yürekten istediğini vurgulayarak, şunları söyledi;

"Öncelikle bir kadın olarak, kadın branşlarında başarıların daha fazla ilgi görmesini yürekten istiyorum. Bu her branşta olduğu gibi basketbol için de geçerli. Futbol belki ülkemizde çok daha popüler ama kadın sporcularımıza aynı ilgi gösterildiğinde ben çok büyük başarıların geleceğini düşünüyorum. Ne kadar ilgi ve özveri olursa o kadar başarı olur. Bizlerin de başarılı olması bu konuda çok kilit. Bizler başarılı olduğumuz sürece, yaptığımız işe olan ilgi ve saygı daha da artacaktır. Umarım gerekli ilgi de izleyenler tarafından gösterilir ve ileride çok daha büyük başarılar ve çok daha güzel bir basketbol ortamı bizi bekliyor olur."

SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var
SPOR Milli basketbolcu Merve Aydın: WNBA'de oynama hayalim var

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Kaynak: DHA

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