KASTAMONU - Milli boksör Adem Furkan Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Milli boksör Adem Furkan Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

04.05.2022 11:00
KASTAMONU - Milli boksör Adem Furkan Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Beden eğitimi öğretmeni milli boksör Adem Furkan Avcı, 21-31 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Beden eğitimi öğretmeni milli boksör Adem Furkan Avcı, 21-31 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki milli boksör, şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Kariyerinde çeşitli yaş kategorilerinde Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu, bu şampiyonada da altın madalyaya ulaşmayı amaçlıyor.

Adem Furkan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 2007 yılında başladığını söyledi.

Katıldığı ilk Türkiye şampiyonasından ikincilikle döndüğünü belirten Adem Furkan, "İkincilikten sonra ileri düzey düşünmeye başladım. 2010 yılında üst minikler Avrupa Şampiyonası'nda, 2012 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum. 2014 yılında da dört yılda bir düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük elde ettim. Şimdiki hedefim, önümüzdeki Avrupa Şampiyonası. İnşallah şampiyonlukla döneceğim. Çok çalışıyoruz, Allah bunun karşılığını verecektir." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerime spor ahlakını aşılamak istiyorum"

Kocaeli Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi'nde beden eğitim öğretmenliği yapan milli boksör, "Öğrencilerime spor ahlakını aşılamak istiyorum. Çocuklara küçük yaşta spor ahlakını verdikten sonra çok daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Benim aktif milli sporcu olduğumu biliyorlar. Beni örnek alıyorlar, spora başlamak istiyorlar." diye konuştu.

Adem Furkan Avcı, boks sporunu mümkün olduğunca sürdüreceğini kaydetti.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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