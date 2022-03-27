Milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için "Termal Köy"de çalışıyor - Son Dakika
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Milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için "Termal Köy"de çalışıyor

27.03.2022 11:12
Milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için "Termal Köy"de çalışıyor

Balıkesirli milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için Bigadiç'te doğal taş evlerden oluşan Termal Köy'de kamp yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Balıkesirli milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için Bigadiç'te doğal taş evlerden oluşan Termal Köy'de kamp yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Süper ağır sıklette mücadele eden ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Ali Eren Demirezen, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi de olan Ali Eren Demirezen, üniversitedeki spor salonunun yanı sıra dışarıda da antrenman yaparak oksijen depoluyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Otel'de 1 Ocak'ta yapılan ağır sıklet boks maçında rakibi 39 yaşındaki ABD'li Gerald Washington'u 8. rauntta teknik nakavtla yenerek karşılaşmadan galip ayrılan milli sporcunun bu yıl da ringe çıkması bekleniyor.

Formunu korumak için Bigadiç Belediyesi tarafından Abacı Mahallesi Çay kenarı mevkisinde 150 dönümlük alanda oluşturulan Termal Köy'de kamp yapan Ali Eren Demirezen, günü çift antrenmanla değerlendiriyor.

Termal Köy'ün arkasında bulunan ve yapımı süren 1071 dönümlük Millet Bahçesi'nde koşu yapan Ali Eren Demirezen, daha sonra köye gelerek şınav, mekik ve gölge boksunun ardından bisiklete biniyor ve ip atlayarak idmanı tamamlıyor.

Kariyerindeki 16 maçın 15'inden galip ayrılan ve dünya sıralamasında 26. olan Ali Eren Demirezen, ilk 10'a girip daha sonra dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

-"Sürekli hazır olmaya çalışıyoruz"

Milli boksör Ali Eren Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin Bigadiç'e yakın olması dolayısıyla sık sık ilçeye geldiğini söyledi.

Bigadiç'te ara sıra da kamp yaptığını belirten Ali Eren Demirezen, şöyle konuştu:

"Buranın şifalı suları, oğlak eti meşhur. Dersim bittiği zaman buraya geliyorum. Mayıs ayında bir müsabaka için İngiltere'yle görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an için kesinleşmedi ama ağustos ayında ABD'de bizimle ilgili bir gece olacağı söylendi."

Kendisini sürekli hazır tutmaya çalıştığını dile getiren Ali Eren Demirezen, "Şu anda da burada kamp yapıyorum, düz koşu yaptım, ip atladım, gölge boksu yaptım. Benimle aynı klasmanda dünyada bin 200 boksör var, ben şu anda 26. sıradayım. İlk hedefimiz ilk 10'un içine girip dünya şampiyonluk maçı kazanabilmek. Rahmetli Sinan Şamil Sam abimizden sonra WBO Avrupa şampiyonluğu kemerini getiren ikinci kişiyim. Dünya sıralamasında ilk 10'un içine girip şampiyonluk maçı kazanıp profesyonel boksta dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Avcu: "Biz tüm sporlarımızı tesislerimizde yaşatmak istiyoruz"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, milli boksör Ali Eren Demirezen'i ilçede misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Başarılı gençlerle Türk'ün gücünün tüm dünyaya gösterilmesi gerektiğini ifade eden Avcu, gençlerin spor yapabilmeleri için gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.

Avcu, yaptıkları tesisler ve şifalı sıcak ile bütün spor dallarına hitap edebilecek bir konumda olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz tüm sporlarımızı tesislerimizde yaşatmak istiyoruz. Kendisini bu işe adamış, bizi şanla şerefle temsil eden kardeşlerimiz de yeni yetişen neslimize, gençlerimize örnek olsunlar diye tesislerimizi yaptık, Allah'a şükürler olsun. Sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum."

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Ali Eren Demirezen, Doğal Taş, Termal, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için 'Termal Köy'de çalışıyor - Son Dakika


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