Milli boksör Birol Aygün, gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti - Son Dakika
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Milli boksör Birol Aygün, gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti

14.04.2022 14:08

- Milli boksör Birol Aygün, gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti Birol Aygün: "İnşallah Avrupa da derecemiz olur" Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün, Mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

- Milli boksör Birol Aygün, gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti

Birol Aygün: "İnşallah Avrupa da derecemiz olur"

ZONGULDAK - Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün, Mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 27 yaşındaki milli boksör, Avrupa Şampiyonası sonrası Akdeniz Oyunları'nda da şampiyonluk hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 18-25 Eylül tarihleri arasında Zonguldak'ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 75 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Birol Aygün, Mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını Milli takım antrenörü İshak Tiryaki eşliğinde sürdüren Birol Aygün, Avrupa Şampiyonası sonrasında Akdeniz oyunlarında da şampiyonluğu hedefliyor.

Güç ve kondisyon ağırlıklı çalıştıklarını ifade eden antrenörü İshak Tiryaki, "Önümüzde şu an Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz oyunları var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ilimizde devam ettiriyoruz. Sporcumuz kampa katılacak. Kamptan da seçme yapılacak. Akdeniz oyunlarına gidecek kadro belli olacak. Sporcumuz 2022 Türkiye Şampiyonu. Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etti. Kondisyon olarak en üst düzeyde. Günde çift antrenmanla bıraktığımız günden beri devam ediyoruz. Antrenman konusunda bir sıkıntımız yok. Şu anda biraz daha güç ve kondisyon ağırlıklı çalışıyoruz. Zonguldak'ta yapılan Türkiye Şampiyonası çok etkiledi. Çok daha sporcu potansiyeli oldu. Ancak şöyle bir durum var. Aileler sporu desteklemediği müddetçe sporcular heves edip salona gelse de sonuç alamıyor. Ailelerin sporcuları desteklemesi lazım ki o ilde sporda başarı olsun" diye konuştu.

Birol Aygün: "Yeni nesle örnek oluyor"

Ailelere boks sporunun öneminden bahseden Birol Aygün, "Ailelere diyeceğim boks sporunu kaba, şiddet olarak yorumluyorlar. Öyle bir şey yok aslında. 13-14 yıldır boks yapıyorum daha bir yerim kırılmadı" diye konuştu. Aygün, aldığı dereceler sonrası kendisini yolda görenlerin ilgi gösterdiğini hatırlatarak sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bu sene Avrupa Şampiyonası var Mayıs ayında. Akabinde Haziran sonu Temmuz başı Akdeniz oyunları var. Hedefimiz ilk olarak Avrupa onun doğrultusunda çalışıyoruz. Bu seneki hedefimiz Avrupa'da inşallah derecemiz olur. Akabinde Akdeniz oyunlarında şampiyonluk hedefliyorum. Akdeniz ülkeleri var sadece. Çocuklara öncülük olmak çok güzel bir şey. Yolda gördüklerinde tanıdıklarını söylüyorlar. Bu tarz güzel muhabbetlere tanık oluyoruz. Ailelere diyeceğim boks sporunu kaba, şiddet olarak yorumluyorlar. Öyle bir şey yok aslında. 13-14 yıldır boks yapıyorum daha bir yerim kırılmadı. Haftada iki maç futbol oynuyoruz sakatlanıyoruz. Boks futboldan daha güzel bir spor. Ailelerin çocuklarını yönlendirmelerini isteriz tabii ki."

Milli boksör Birol Aygün, gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti
Milli boksör Birol Aygün, gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti
Milli boksör Birol Aygün, gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti

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Kaynak: İHA

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