Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı! - Son Dakika
Üye Girişi

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!

20.05.2022 20:30

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarışan milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Trabzonspor'un sporcusu olan Milli boksör zaferini ringde kolbastı oynayarak kutladı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada rakiplerini bir bir ringden silerek altın madalyayı kazanmasını bildi.

Trabzonlu zaferi böyle kutlar! Tarih yazan milli boksör Busenaz Sürmeneli'den ringde kolbastı

BUSENAZ TARİH YAZDI, KOLBASTI OYNADI

Finalde Kanadalı Charlie Cavanagh ile karşılaşan Busenaz, rakibini bitime 45 saniye kala hakem kararıyla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Trabzonlu ve Trabzonspor'un sporcusu olan milli boksör, zaferi ringde kolbastı oynayarak kutladı. Busenaz Sürmeneli'nin kolbastı oynadığı anlara sosyal medyada beğeni yağdı.

YORUMLAR
500
Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli, Altın Madalya, Trabzonspor, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı! - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:44:13. #1.12#
SON DAKİKA: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement